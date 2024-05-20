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На Київщині зменшать вуличне освітлення у вечірній та нічний час

Понеділок, 20 травня 2024, 20:29 - Анастасія Дячкіна

У Київській області зменшать вуличне освітлення у вечірній та нічний час. Відповідне рішення ухвалили на засіданні штабу Ради оборони області. 

Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко. 

"Ситуація з електроенергією досі залишається вкрай складною. Тому маємо використовувати всі засоби, які допоможуть економити. Маємо накопичити додатковий ресурс, щоб мінімізувати всі незручності", – зазначив він. 

Кравченко також звернувся до органів місцевого самоврядування з проханням активніше працювати з бізнесом щодо необхідності ощадливого використання зовнішнього освітлення. 

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"Рекламні вивіски, підсвітки фасадів біля кафе та магазинів, освітлення торгових залів – це все прошу звести до мінімуму. Не може бути ситуації, коли просимо економити побутових споживачів, в цей час інші не обмежують використання електроенергії. Допомога енергетикам – спільна відповідальність", – додав начальник Київської ОВА.

Нагадаємо: 

Упродовж 21 травня по всій території України для промислових та побутових споживачів будуть діяти графіки погодинних відключень. 

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Через дефіцит в енергосистемі в Києві зменшать яскравість усіх ліхтарів у місті, що дозволить досягти загальної економії не менше 20%.

Київ електроенергія енергетика
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Економічна правда
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