Попит на зарядні станції зріс на понад 700% – "Епіцентр"

Фото: епіцентр

Через масові відключення електроенергії попит на зарядні станції протягом минулого тижня зріс більш ніж у вісім разів.

Про це повідомляє пресслужба мережі торгових центрів "Епіцентр".

"Вже після перших повідомлень про запровадження графіків відключень в регіонах інтерес до покупки зарядних станцій суттєво збільшився. Проте найбільший стрибок продажів відбувся у четвер - після перших масових відключень по всій країні.

Так, 16 травня попит на зарядні станції зріс у 14 разів у порівнянні з попереднім тижнем, а наступного дня, у п'ятницю - майже у 15. За результатами тижня приріст становив понад 700% (або у 8 разів більше)", - заявили в "Епіцентрі".

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Зазначається, що у 3,5 раза зросли продажі сонячних панелей. За словами керівника департаменту "Споживча електроніка" ТОВ "Епіцентр К" Романа Івашкевича, сонячні батареї часто купують для підтримки роботи зарядних станцій під час відключень світла.

Також минулого тижня суттєво збільшились продажі павербанків - у 3,5 раза: масово купувати павербанки люди пішли у п'ятницю, вдесятеро збільшивши попит на них, додають в "Епіцентрі".

Крім цього, українці активно купували ліхтарі, джерела безперебійного живлення, акумулятори та реле напруги. Попит на відповідні товари у четвер-п'ятницю раптово зріс у 5-9 разів.

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"Епіцентр" також фіксує вдвічі активніші покупки свічок, інверторів.

"Генератори купують менш активно, зростання зафіксовано лише на рівні 50%", - кажуть в мережі.

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Економічна правда