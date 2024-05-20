ДБР завершило розслідування по Гринкевичу, який намагався відкупитися за $500 тисяч

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування стосовно львівського бізнесмена, який пропонував 500 тисяч доларів США одному із керівників Головного слідчого управління ДБР.

Про це повідомляє пресслужби ДБР та Офісу Генпрокурора.

Правоохоронці нагадують, що 500 тисяч доларів бізнесмен пропонував за сприяння у поверненні вилученого майна, яке знаходиться на території митного поста "Чайки" Київської митниці. Також за ці кошти підозрюваний просив далі не проводити процесуальні дії та прийняти рішення про закриття кримінального провадження.

Очевидно, що мова йде про бізнесмена Ігоря Гринкевича, хоча у повідомленнях прізвище не називається.

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За інформацією правоохоронців, бізнесмен, дізнавшись про порушення у 2023 році слідчими Бюро кримінального провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ, вирішив піти на крайні міри та завчасно "відкупися" аби уникнути кримінальної відповідальності.

"Після пропозиції хабаря посадовець ДБР одразу повідомив про це своєму керівництву. Бізнесмен призначив йому зустріч у ресторані, де передав сумку з готівкою. Після чого був одразу затриманий працівниками Бюро", - повідомили в пресслужбі ДБР.

В ході досудового розслідування за клопотанням прокурорів накладено арешт на майно підозрюваного.

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Наразі сторона захисту ознайомлюється із матеріалами досудового розслідування, після чого воно буде передано до суду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з можливою конфіскацією майна.

Нагадаємо:

9 січня Міноборони ухвалило рішення про розірвання всіх договорів із компаніями, пов'язаними з бізнесменом Ігорем Гринкевичем.

У 2023 році Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ.

Компанії львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича були одними з найбільших постачальників Міністерства оборони та виграли 23 тендери на постачання одягу на понад 1,5 млрд грн. Однак багато контрактів не було виконано, а деякі не в повному обсязі або за завищеними цінами. За попередніми оцінками сума збитків може сягати понад 1 млрд грн.

Наприкінці грудня 2023 року ДБР затримало львівського бізнесмена під час спроби дати хабар у 500 тис доларів одному з керівників Головного слідчого управління ДБР.