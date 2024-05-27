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Росіяни били по Нікопольщині: пошкодили приватне підприємство і будинки

Понеділок, 27 травня 2024, 09:17 - Українська правда
 
ФОТО З TELEGRAM СЕРГІЯ ЛИСАКА

Російські окупанти увечері та вночі обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровщини − пошкодили приватне підприємство і два житлові будинки.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова Лисака: "Окупанти знову атакували Нікопольщину. Вчора ввечері вдарили дроном-камікадзе по Марганецькій громаді. Вночі – обстріляли з важкої артилерії сам Нікополь. По райцентру поцілили і вранці. Виникла пожежа. Пошкоджені приватне підприємство й два житлові будинки". 

Деталі: Голова ОВА підкреслив, що люди не постраждали. А обстеження територій ще триває. 

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Українська правда

Росія інфраструктура війна
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