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Россияне били по Никопольщине: повредили частное предприятие и дома

Понедельник, 27 мая 2024, 09:17 - Украинская правда 
 
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Российские оккупанты вечером и ночью обстреливали Никопольский район Днепропетровщины − повредили частное предприятие и два жилых дома.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь Лысака: "Оккупанты снова атаковали Никопольщину. Вчера вечером ударили дроном-камикадзе по Марганецкой общине. Ночью − обстреляли из тяжелой артиллерии сам Никополь. По райцентру попали и утром. Возник пожар. Повреждены частное предприятие и два жилых дома". 

Детали: Глава ОВА подчеркнул, что люди не пострадали. А обследование территорий еще продолжается. 

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