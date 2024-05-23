Росіяни у Харкові обстріляли друкарню видавництва Vivat

Росіяни влучили в друкарню книжкового видавництва Vivat під час обстрілу Харкова 23 травня, є загиблі та постраждалі.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"Окупанти вдарили по цивільному підприємству, яке займається звичайним друком. Попередньо - один загиблий, постраждали шість осіб. Є загоряння цеху з папером", – зазначив Синєгубов.

Директорка Vivat Юлія Орлова у книжковій спільноті підтвердила, що влучання було у їхню друкарню. "Так, це наша друкарня. Зараз пожежа. Розбирають завали та рятують людей", – написала Орлова в коментарях до посту в телеграм-каналі "Читай, krw, книжки".

Реклама:

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що кількість загиблих зросла до двох, також одна людина пропала безвісти. Поранених шестеро.

Економічна правда.