Россияне в Харькове обстреляли типографию издательства Vivat 

Россияне попали в типографию книжного издательства Vivat во время обстрела Харькова 23 мая, есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Оккупанты ударили по гражданскому предприятию, которое занимается обычной печатью. Предварительно - один погибший, пострадали шесть человек. Есть возгорание цеха с бумагой", - отметил Синегубов.

Директор Vivat Юлия Орлова в книжном сообществе подтвердила, что попадание было в их типографию. "Да, это наша типография. Сейчас пожар. Разбирают завалы и спасают людей", - написала Орлова в комментариях к посту в телеграмм-канале "Читай, krw, книги".

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Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что количество погибших возросло до двух, также один человек пропал без вести. Раненых шестеро.

Экономическая правда.