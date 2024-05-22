14 українців за чотири роки відкрили 4 тис компаній: рекордсмен зареєстрував 1,4 тис фірм

4003 компанії були створені 14 масовими засновниками в Україні за останні чотири роки.

Такі дані наводить платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот

Масовими засновниками Опендатабот вважає фізичних та юридичних осіб, на яких відкрито 100+ компаній.

"Рекордну кількість компаній створив Ільницький Віталій Павлович — 1399 бізнесів від початку 2020 року. Варто зазначити, що цей бізнесмен впевнено підтримує своє лідерство й цьогоріч. Від початку року він відкриває приблизно 3-4 компанії на день: 507 компаній за пʼять місяців", - йдеться в повідомленні.

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На другому місці Секо Сергій Олександрович — за даними ЄДР, він є засновником 810 компаній. Замикає трійку серійних підприємців Третяк Віталій Валентинович: 436 компаній за останні 4 роки.

За інформацією Опендатабот, майже половина масових засновників реєструють компанії у Києві — 1766 бізнесів або 44,1% від загальної кількості. Запитаними серед серійних підприємців також є Львівщина (8,4%), Київщина (7,6%), Одещина (5.8%) та Дніпропетровщина (4,3%).

"Серійними підприємцями бувають не лише люди, але й інші компанії. Так, наприклад, 7 компаній створили ще 2019 бізнесів за той самий період. Лідером серед юридичних масових засновників є ТОВ "ТАЙКУН АП" — 532 компанії", - розповіли в Опендатабот.

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ТОВ "АЛЬТОН ОБДЖЕКТ" стало ще одним масовим засновником серед юридичних осіб — 332 компанії. На третій сходинці — ТОВ "БІЗНЕС ІННОВАЦІЯ": 305 компаній.

77% таких компаній відкриваються у Києві та на Київщині.

За словами адвоката Дениса Попова, велика кількість зареєстрованих бізнесів на одній людині або компанії може бути тривожною ознакою — варто перевірити репутацію та інформацію про таку компанію перед взаємодією.

Нагадаємо:

У 2024 році понад 43 тисячі ФОПів в Україні зареєстрували жінки. Це більш ніж половина від загальної кількості новостворених ФОПів за перший квартал цього року.

Найчастіше жінки відкривають бізнес у сфері роздрібної торгівлі, надання індивідуальних та інформаційних послуг. Чоловіки ж частіше обирають комп'ютерне програмування та оптову торгівлю.

Економічна правда