Стартував проєкт підтримки підприємців-початківців на Львівщині і Волині: як подати заявку

Неприбуткова організація enpact, що базується в Берліні та займається розширенням можливостей підприємців по всьому світу, розпочала проєкт з підтримки малого й середнього бізнесу на Львівщині та Волині.

Проєкт має назву Just Transition through Entrepreneurship. Його мета - підтримати відновлення та структурні зміни у вугільних регіонах України під час економічних викликів та руйнувань, спричинених війною.

Зазначається, що зараз триває набір заявок на напрям "Ідеї", спрямований підтримати підприємців-початківців у розвитку їхніх бізнес-ідей протягом трьох місяців тренінгів, нетворкінгу, навчання та доступу до бюджету на покращення ідеї.

За словами організації, участь у напрямі "Ідеї" проєктудає можливість:

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Розробити базову бізнес-модель на основі вашої ідеї протягом трьох місяців,

Доступ до бюджету до 2 000 євро у ваучерах на послуги з розвитку вашої ідеї,

Участь у регулярних семінарах із розвитку підприємницьких навичок, а також дослідження клієнтів, валідації ідеї та ціннісної пропозиції,

Розширити мережу контактів у рамках заходів з нетворкінгу з німецькими, європейськими та українськими експертами різних галузей,

Отримати шанс представити ідею на публічному Демо Дні та знання для участі в потенційних інкубаційних програмах від партнерів enpact або місцевих партнерів.

Критерії участі у проєкті:

Бути віком від 18 років і мати законне право на оплачувану роботу в Україні,

Проживати в одному з цільових регіонів (Володимирський і Луцький райони Волинської області або Червоноградський, Львівський і Золочівський район Львівської області),

Бути готовим взяти відповідальність перетворити свою ідею на ринковий продукт або послугу, яка може сприяти сталому розвитку та відновленню,

Мати команду або бажання працювати в команді з 2-3 людей для розвитку бізнес-ідеї.

Заявки на програму приймаються до 30 червня за посиланням.

"Напрям "Ідеї" є другим компонентом проєкту, першим став напрям "Підприємці", який розпочався у квітні 2024 року. 75 представників малого й середнього бізнесу Львівщини та Волині протягом шести місяців братимуть участь у регулярних семінарах з лідерства під час криз, сталого розвитку, циркулярної економіки, діджитал маркетингу та бізнес-стратегування.

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Вони отримують щомісячну фінансову підтримку в 500 євро та консультуються з ментором, який/яка направляє й радить при подоланні бізнес-викликів", - йдеться у повідомленні.

Проєкт фінансується Федеральним міністерством економіки та клімату Німеччини (BMWK) за підтримки Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.