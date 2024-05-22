14 украинцев за четыре года открыли 4 тыс компаний: рекордсмен зарегистрировал 1,4 тыс фирм

4003 компании были созданы 14 массовыми учредителями в Украине за последние четыре года.

Такие данные приводит платформа для работы с открытыми данными Опендатабот

Массовыми учредителями Опендатабот считает физических и юридических лиц, на которых открыто 100+ компаний.

"Рекордное количество компаний создал Ильницкий Виталий Павлович - 1399 бизнесов с начала 2020 года. Стоит отметить, что этот бизнесмен уверенно поддерживает свое лидерство и в этом году. С начала года он открывает примерно 3-4 компании в день: 507 компаний за пять месяцев", - говорится в сообщении.

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На втором месте Секо Сергей Александрович - по данным ЕГР, он является учредителем 810 компаний. Замыкает тройку серийных предпринимателей Третьяк Виталий Валентинович: 436 компаний за последние 4 года.

По информации Опендатабот, почти половина массовых учредителей регистрируют компании в Киеве - 1766 бизнесов или 44,1% от общего количества. Запрашиваемыми среди серийных предпринимателей также является Львовщина (8,4%), Киевщина (7,6%), Одесская область (5.8%) и Днепропетровщина (4,3%).

"Серийными предпринимателями бывают не только люди, но и другие компании. Так, например, 7 компаний создали еще 2019 бизнесов за тот же период. Лидером среди юридических массовых учредителей является ООО "ТАЙКУН АП" - 532 компании", - рассказали в Опендатабот.

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ООО "АЛЬТОН ОБДЖЕКТ" стало еще одним массовым учредителем среди юридических лиц - 332 компании. На третьей строчке - ООО "БИЗНЕС ИННОВАЦИЯ": 305 компаний.

77% таких компаний открываются в Киеве и Киевской области.

По словам адвоката Дениса Попова, большое количество зарегистрированных бизнесов на одного человека или компании может быть тревожным признаком - стоит проверить репутацию и информацию о такой компании перед взаимодействием.

Напомним:

В 2024 году более 43 тысяч ФЛП в Украине зарегистрировали женщины. Это более половины от общего количества вновь созданных ФЛП за первый квартал этого года.

Чаще всего женщины открывают бизнес в сфере розничной торговли, предоставления индивидуальных и информационных услуг. Мужчины же чаще выбирают компьютерное программирование и оптовую торговлю.