Цьогоріч 59% ФОПів в Україні зареєстрували жінки

У 2024 році понад 43 тисячі ФОПів в Україні зареєстрували жінки. Це більш ніж половина від загальної кількості новостворених ФОПів за перший квартал цього року.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

Зазначається, що найчастіше жінки відкривають бізнес у сфері роздрібної торгівлі, надання індивідуальних та інформаційних послуг. Чоловіки ж частіше обирають комп'ютерне програмування та оптову торгівлю.

"43 554 нових ФОПів створили жінки за перший квартал 2024 року. Це більш ніж половина — 59% — від загальної кількості нових справ та рекордний показник за останні роки. Чоловіки відкрили 30 496 нових справ за той самий час. Для порівняння, у 2021 році частка жінок складала 51% від загальної кількості новостворених ФОПів", – йдеться в повідомленні.

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Крім того, жінки найчастіше обирають для своєї діяльності роздрібну торгівлю (68% жінок та 32% чоловіків), надання інших індивідуальних послуг (89% жінок та 11% чоловіків) та інформаційних послуг (63% жінок та 37% чоловіків).

Нагадаємо:

За перші чотири місяці 2024 року майже 31 тисяча ФОПів припинила свою діяльність. Понад 23% новостворених ФОПів минулоріч закрились у 2024 році.

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Українці за перший квартал 2024 року відкрили понад 74 тисячі нових ФОПів, що на 33,6% більше, ніж за відповідний період торік.