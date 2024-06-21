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Директор фірми привласнив 7 мільйонів на закупівлі ноутбуків для ЗСУ 

П'ятниця, 21 червня 2024, 11:42 - Віктор Волокіта

Правоохоронці повідомили про підозру директору приватного підприємства, який заволодів грошовими коштами ЗСУ на 6,8 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

Директору ПП інкримінують заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах та легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. 

За даними слідства, у 2022 році підозрюваний уклав договір з однією з військових частин у місті Києві на поставку 1300 ноутбуків загальною вартістю понад 38, 5 млн грн, які призначались для потреб оборони.

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Як йдеться в повідомленні, під час виконання умов договору, підприємець завищів ціни комплектовання ноутбуків на 6,8 млн грн і заволодів коштами військової частиниє

6,8 млн грн підозрюваний вивів за межі України.

Прокурорами погоджено клопотання слідчого про застосування підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

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Економічна правда

ЗСУ прокуратура підприємництво
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