Австрія створює фонд з планом виділити понад €500 млн на інвестиції для України

Міністерство фінансів та Казначейство Австрії створили фонд, який протягом наступних 5 років планує виділити до 500 мільйонів євро для підтримки австрійського експорту в Україну.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів Австрії.

Як зазначають, залучення коштів від міжнародних фінансових інституцій може навіть збільшити обсяг фінансування до 1 мільярда євро. Приблизно 100 мільйонів євро на рік призначені для нового бізнесу. Це також відкриє можливості для австрійських експортерів у відновленні України.

Інвестиції будуть стосуватись життєво важливих секторів економіки України.

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Як зазначають, до життєво важливих інвестицій відносяться постачання питної води та тепла, забезпечення та відновлення транспортного сектору з дорогами, мостами та залізничною інфраструктурою, а також операції з постачання та інвестиції, такі як спільні майстерні для автобусів, трамваїв та поїздів.

Проєктні заявки в рамках Програми для України запрацюють з середини травня.

Економічна правда

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