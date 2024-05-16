У Favbet Tech пояснили підстави для бронювання 15 працівників IT-відділу

У компанії Favbet Tech пояснили підстави для бронювання своїх 15 працівників IT-відділу. Там наголосили, що компанія "скористалась законним правом бізнесу на бронювання співробітників, критично важливих для її роботи".

Про це повідомили у Favbet Tech.

"Favbet Tech (ТОВ "Фавбет Тек") – українська ІТ-компанія в складі групи FAVBET, що займається розробкою програмного забезпечення. Цього року Favbet Tech скористалась законним правом бізнесу на бронювання співробітників, критично важливих для її роботи. Це 15 осіб, без яких діяльність компанії фактично неможлива. Всі вони були заброньовані за загальною процедурою відповідно до вимог чинного законодавства України", – наголосили у компанії.

Там додали, що найбільш кваліфіковані співробітники компанії "сьогодні задіяні в розробці технологій для підвищення обороноздатності нашої країни"

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З 2024 року компанія також є партнером інженерної школи, що навчає військовослужбовців збірці, програмуванню та обслуговуванню FPV-дронів для виконання бойових завдань.

"Favbet Tech — єдина компанія групи FAVBET, співробітники якої отримали бронювання. Зважаючи на це, ми закликаємо представників медіа уникати узагальнюючих тверджень та не публікувати неперевірену інформацію", – наголосили у Favbet Tech.

Нагадаємо:

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Міністерство економіки забронювало військовозобов'язаних працівників компаній Glovo, Visa, Favbet Tech на період мобілізації. В Мінекономіки підтвердили ЕП достовірність відповідного указу.

Згодом перша віцепрем'єр-міністерка України - міністерка економіки України Юлія Свириденко скасувала наказ про бронювання працівників Glovo, Favbet Tech та інших.