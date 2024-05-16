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На Львівщині погодинні відключення світла продовжили до 9:00 17 травня

Четвер, 16 травня 2024, 21:06 - Олексій Павлиш

Через збільшення навантаження на енергосистему, погодинні відключення електроенергії на Львівщині продовжили до 9 години ранку 17 травня.

Про це повідомив голова Львівсьої ОВА Максим Козицький в Telegram.

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Нагадаємо:

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В "Укренерго" заявили, що графіки погодинних відключень (ГПВ) у п'ятницю, 17 травня, для побутових та промислових споживачів будуть діяти по всій Україні з 00:00 до 08:00 та з 19:00 до 24:00.

Із 16:00 16 травня за вказівкою "Укренерго" знову застосовуються графіки стабілізаційних відключень.

В Україні недостатньо потужностей генерації та імпорту електроенергії для покриття споживання, зранку вводилися екстрені відключення в окремих регіонах. 

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Відключення споживачів, що розпочалися із 14 травня, можуть тривати до серпня-вересня. Взимку дефіцит в енергосистемі буде навіть за високих температур, заявив радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко.

Економічна правда

Львів енергетика
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