У Glovo кажуть, що забронювали лише 10 співробітників

Компанія Glovo заявила, що під юридичною назвою ТОВ "ГЛОВОАПП УКРАЇНА" наразі налічує 108 співробітників, з них заброньовано 10 людей.

Про це ЕП повідомили у пресслужбі компанії.

"Діяльність Glovo є фінансово та юридично прозорою і відповідає вимогам чинного законодавства України.

Як один із найбільших платників податків в Україні, відповідно до постанови КМУ № 76 від 27.01.2023 компанія отримала статус критично-важливого підприємства на основі низки критеріїв, серед них обсяг та регулярна сплата податків, рівень заробітної плати та відсутність будь-якої заборгованості перед державою", - йдеться у позиції Glovo.

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У компанії додали, що за понад 5 років діяльності в Україні з 2018 року сплатили сукупно близько 1 млрд грн податків до бюджету України, зокрема 346 млн грн у 2023 р. та 140 млн грн сплачено за перший квартал 2024 р.

"Технологічна компанія Glovo під юридичною назвою ТОВ "ГЛОВОАПП УКРАЇНА" наразі налічує 108 співробітників, з них заброньовано 10 людей.

Список співробітників для бронювання визначає керівник компанії на підставі їхньої критичності для діяльності та в межах визначених лімітів для компанії відповідно до офіційного алгоритму бронювання працівників, опублікованого Міністерством цифрової трансформації", - додали в Glovo.

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Там зазначили, що підключені до платформи кур’єри є самозайнятими особами, тому їхнє бронювання неможливе.

"В Україні компанія Glovo має також інший напрям бізнесу в межах ТОВ "ГЛОВОПРОМ УКРАЇНА", яке має інші КВЕДи діяльності та не підпадає під критерії бронювання. Ця компанія налічує понад 50 співробітників, а також з моменту відкриття в 2020 році сплатила понад 35 млн грн податків до бюджету. 10 співробітників Glovo наразі мобілізовані.

Бронювання ТОВ "ГЛОВОАПП УКРАЇНА" декількох критичних для безперебійної роботи Glovo в Україні працівників - це наше право як бізнесу, закріплене законодавством, і ми цим правом скористалися", - йдеться також у заяві.

Нагадаємо:

Міністерство економіки забронювало військовозобов'язаних працівників компаній Glovo, Visa, Favbet Tech на період мобілізації. В Мінекономіки підтвердили ЕП достовірність відповідного указу.

Згодом перша віцепрем'єр-міністерка України - міністерка економіки України Юлія Свириденко скасувала наказ про бронювання працівників Glovo, Favbet Tech та інших.

У компанії Favbet Tech пояснили підстави для бронювання своїх 15 працівників IT-відділу. Там наголосили, що компанія "скористалась законним правом бізнесу на бронювання співробітників, критично важливих для її роботи".

Економічна правда