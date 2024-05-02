"Работники не пострадали, посылки возместим": "Новая почта" об уничтожении депо в Одессе

В результате атаки РФ по сортировочному депо и отделению "Новой почты" в Одессе пострадавших работников нет, а компания компенсирует клиентам оценочную стоимость посылок.

Об этом сообщает пресс-служба "Новой почты".

"Среди наших сотрудников погибших и пострадавших нет. Оценочная стоимость всех посылок, которые были уничтожены в результате удара - будут компенсированы клиентам в полном объеме. Завтра свяжемся со всеми получателями", - говорится в сообщении.

Посылки которые были в пути - перенаправлены на отделение №3 Новой почты в Одессе.

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Напомним:

Вечером 1 мая российская армия атаковала баллистическими ракетами Одессу, известно о 13 пострадавших.