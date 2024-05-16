Коломойський не зміг через суд розірвати договори поруки за кредитами з НБУ

Ексакціонер ПриватБанку Ігор Коломойський не зміг розірвати договори поруки за кредитами з Нацбанком - Київський апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та закрив провадження у справі за позовом Коломойського.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Національний банк вітає законне та обґрунтоване рішення суду. Ретельно дослідивши матеріали справи, суд підтримав правову позицію Національного банку, яка полягала, зокрема в тому, що сам факт зміни власника корпоративних прав ПриватБанку внаслідок націоналізації не призвів до зміни прав та обов’язків сторін за договорами", - заявив начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.

У 2017 році Ігор Коломойський подав позов до Печерського райсуду міста Києва про розірвання договорів особистої поруки, за якими він гарантував повернення ПриватБанком отриманих ним кредитів рефінансування.

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Печерський райсуд 20 квітня 2019 року задовольнив його позов. Нацбанк оскаржив його в суді апеляційної інстанції, нагадали в НБУ.

У регуляторі також нагадали, що протягом 2008-2014 років НБУ надав ПриватБанку кредити рефінансування на загальну суму 18,3 млрд грн. У 2015 році Ігор Коломойський, який на той час був співвласником ПриватБанку, в рахунок забезпечення погашення зазначених кредитів уклав з НБУ договори поруки.

Фактично, він взяв на себе особисті зобов’язання за погашення заборгованості банку перед Національним банком, проте не виконав жодного з цих зобов'язань. У квітні 2020 року державний ПриватБанк повністю повернув Національному банку отримане рефінансування, додали в НБУ.

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Нагадаємо:

Госпсуд міста Києва підтвердив неможливість повернення державного ПриватБанку колишнім власникам, закривши провадження за позовом колишніх акціонерів ПриватБанку Ігоря Коломойського та кіпрської компанії Triantal Investments Ltd.

Економічна правда