Коломойський не зміг через суд розірвати договори поруки за кредитами з НБУ
Ексакціонер ПриватБанку Ігор Коломойський не зміг розірвати договори поруки за кредитами з Нацбанком - Київський апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та закрив провадження у справі за позовом Коломойського.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
"Національний банк вітає законне та обґрунтоване рішення суду. Ретельно дослідивши матеріали справи, суд підтримав правову позицію Національного банку, яка полягала, зокрема в тому, що сам факт зміни власника корпоративних прав ПриватБанку внаслідок націоналізації не призвів до зміни прав та обов’язків сторін за договорами", - заявив начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.
У 2017 році Ігор Коломойський подав позов до Печерського райсуду міста Києва про розірвання договорів особистої поруки, за якими він гарантував повернення ПриватБанком отриманих ним кредитів рефінансування.
Печерський райсуд 20 квітня 2019 року задовольнив його позов. Нацбанк оскаржив його в суді апеляційної інстанції, нагадали в НБУ.
У регуляторі також нагадали, що протягом 2008-2014 років НБУ надав ПриватБанку кредити рефінансування на загальну суму 18,3 млрд грн. У 2015 році Ігор Коломойський, який на той час був співвласником ПриватБанку, в рахунок забезпечення погашення зазначених кредитів уклав з НБУ договори поруки.
Фактично, він взяв на себе особисті зобов’язання за погашення заборгованості банку перед Національним банком, проте не виконав жодного з цих зобов'язань. У квітні 2020 року державний ПриватБанк повністю повернув Національному банку отримане рефінансування, додали в НБУ.
Нагадаємо:
Госпсуд міста Києва підтвердив неможливість повернення державного ПриватБанку колишнім власникам, закривши провадження за позовом колишніх акціонерів ПриватБанку Ігоря Коломойського та кіпрської компанії Triantal Investments Ltd.
Економічна правда