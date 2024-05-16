Новини 16 травня: погодинні відключення світла, скандал із бронюванням працівників Glovo і Favbet

Про погодинні відключення світла. Із 16:00 16 травня за вказівкою "Укренерго" знову застосовуються графіки стабілізаційних відключень.

В "Укренерго" заявили, що графіки погодинних відключень (ГПВ) у п'ятницю, 17 травня, для побутових та промислових споживачів будуть діяти по всій Україні з 00:00 до 08:00 та з 19:00 до 24:00.

Про скандал із бронюванням працівників Glovo і Favbet. Міністерство економіки забронювало військовозобов'язаних працівників компаній Glovo, Visa, Favbet Tech на період мобілізації. В Мінекономіки підтвердили ЕП достовірність відповідного указу.

Згодом перша віцепрем'єр-міністерка України - міністерка економіки України Юлія Свириденко скасувала наказ про бронювання працівників Glovo, Favbet Tech та інших.

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У компанії Favbet Tech пояснили підстави для бронювання своїх 15 працівників IT-відділу. Там наголосили, що компанія "скористалась законним правом бізнесу на бронювання співробітників, критично важливих для її роботи".

Компанія Glovo заявила, що під юридичною назвою ТОВ "ГЛОВОАПП УКРАЇНА" наразі налічує 108 співробітників, з них заброньовано 10 людей.

Про російську нафту. Використовуючи лазівку в санкціях, Туреччина маскує російську нафту під власну та експортує її до ЄС, приносячи Росії мільярдні прибутки.

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Про Коломойського. Ексакціонер ПриватБанку Ігор Коломойський не зміг розірвати договори поруки за кредитами з Нацбанком - Київський апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та закрив провадження у справі за позовом Коломойського.

Про законодавство. Президент Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради законопроєкт № 7731, який дозволив би роботодавцям звільняти працівників за неінформування про контакти з людьми на окупованих територіях.

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