МВФ почне новий перегляд програми для України за кілька тижнів

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Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) за кілька тижнів розпочне роботу щодо четвертого перегляду Програми розширеного фінансування для України, що дасть змогу - у разі позитивних результатів - виділити наступний транш.

Про це заявила директорка Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак, пише "Укрінформ".

"Щодо наступного перегляду програми EFF ми очікуємо, що місія почне працювати ближчими тижнями", - ззаявила представниця Фонду.

За її словами, місія під час перегляду вивчить повний спектр розвитку економічної ситуації в Україні за останній період та підготує оновлену макроекономічну основу, в тому числі, оновлений аналіз щодо стійкості державного боргу.

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Результати перегляду місія може представити Виконавчій раді МВФ до кінця червня, додала Козак. Після цього прийматиметься рішення щодо можливості виділення наступного траншу для України.

Нагадаємо:

Кабмін розробив концептуальну записку для державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" з її переорієнтацією на малі та середні підприємства (МСП), чим виконав всі маяки, передбачені Меморандумом за програмою розширеного фінансування EFF з МВФ на березень.

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