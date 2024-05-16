МВФ почне новий перегляд програми для України за кілька тижнів
Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) за кілька тижнів розпочне роботу щодо четвертого перегляду Програми розширеного фінансування для України, що дасть змогу - у разі позитивних результатів - виділити наступний транш.
Про це заявила директорка Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак, пише "Укрінформ".
"Щодо наступного перегляду програми EFF ми очікуємо, що місія почне працювати ближчими тижнями", - ззаявила представниця Фонду.
За її словами, місія під час перегляду вивчить повний спектр розвитку економічної ситуації в Україні за останній період та підготує оновлену макроекономічну основу, в тому числі, оновлений аналіз щодо стійкості державного боргу.
Результати перегляду місія може представити Виконавчій раді МВФ до кінця червня, додала Козак. Після цього прийматиметься рішення щодо можливості виділення наступного траншу для України.
Нагадаємо:
Кабмін розробив концептуальну записку для державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" з її переорієнтацією на малі та середні підприємства (МСП), чим виконав всі маяки, передбачені Меморандумом за програмою розширеного фінансування EFF з МВФ на березень.
У березні 2024 року до загального фонду державного бюджету України надійшло близько 9 млрд доларів США зовнішнього фінансування.
Економічна правда