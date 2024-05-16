Експорт ключового компоненту для пороху з Китаю до РФ різко зріс після початку великої війни в Україні – NHK

Експорт нітроцелюлози із Китаю до РФ - матеріалу подвійного призначення, який можна використовувати для виробництва боєприпасів - різко зріс відтоді, як Росія почала своє повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це пише NHK після аналізу даних, опублікованих митними органами Китаю з 2015 року.

Нітроцелюлоза - легкозаймиста сполука, яку використовують під час виробництва фарб, лаків і чорнила, а також боєприпасів.

NHK проаналізувала дані, опубліковані митними органами Китаю за 2015 рік - з'ясувалося, що в період із 2015 до 2021 року експорт нітроцелюлози в Росію практично не здійснювався. Але він різко збільшився з травня 2022 року, через три місяці після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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У 2022 році Китай експортував до Росії більше 700 тонн нітроцелюлози. У 2023 році цей обсяг збільшився майже вдвічі і перевищив 1 300 тонн. З січня по березень поточного року було експортовано близько 110 тонн.

"Китай експортує нітроцелюлозу в різні країни, включно зі США та Францією. Однак США стурбовані експортом Китаєм матеріалів подвійного призначення в Росію.

Коли держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав Китай у квітні, він передав ці побоювання лідеру КНР Сі Цзіньпіну та іншим високопоставленим чиновникам", - пише видання.

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Офіційний представник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь різко відреагував на повідомлення NHK, заявивши, що Китай суворо контролює експорт матеріалів подвійного призначення. Він заявив, що неприпустимо, щоб Сполучені Штати намагалися покласти провину на Китай.

Експерт із військових питань Китаю Ямамото Кацуя із японського Фонду миру Сасакава вважає, що якщо експорт матеріалів значно збільшився від початку агресії, це очевидно можна розглядати як китайську військову допомогу Росії.

Нагадаємо:

Європейські оборонні підрядники попереджають, що залежність від китайської бавовни, яка використовується в поросі для боєприпасів, загрожує їхній здатності розширювати виробництво на тлі спроб підтримати перевантажену українську армію.

За даними Центру міжнародної торгівлі, на Китай припадає майже половина світової торгівлі бавовняною целюлозою. Найбільшими імпортерами матеріалу є Німеччина, Швеція та Бельгія.

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Економічна правда