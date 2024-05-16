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Після підвищення температури, ймовірно, вдасться припинити відключення - Укренерго

Четвер, 16 травня 2024, 20:00 - Володимир Тунік-Фриз

Після підвищення температури повітря планові або аварійні відключення електроенергії можуть бути скасовані за умови відсутності обстрілів, але ситуація в енергосистемі навряд покращиться.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, передає пресслужба компанії.

Після підвищення температури повітря, планові відключення електроенергії можуть бути скасовані. Влітку ж, з урахуванням планових ремонтів на об’єктах генерації та використання населенням кондиціонерів, дефіцит в енергосистемі знову може стати критичним.

"Всі варіанти, доступні "Укренерго", вже задіяні. Залишається вкотре закликати всіх споживачів ощадливо споживати електроенергію. Не вмикати потужні електроприлади одночасно вранці та ввечері, зменшити використання обігрівачів та кондиціонерів, відмовитися від використання пральних машин та бойлерів у години максимального споживання", - зазначив Володимир Кудрицький.

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Нагадаємо:

В "Укренерго" заявили, що графіки погодинних відключень (ГПВ) у п'ятницю, 17 травня, для побутових та промислових споживачів будуть діяти по всій Україні з 00:00 до 08:00 та з 19:00 до 24:00.

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Економічна правда
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