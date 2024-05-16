Данія оголосила про нову військову допомогу Україні на 750 млн євро: в ньому ППО та артилерія

Уряд Данії у четвер оголосив про новий пакет військової допомоги для України у розмірі 5,6 млрд крон (750 млн євро) – майже половина коштів спрямована на посилення протиповітряної оборони.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили в Міноборони Данії.

У новий пакет входить додаткове фінансування на майбутню передачу Україні літаків F-16, протиповітряна оборона, технічне обслуговування артилерійських установок і кошти на передачу додаткових артилерійських установок, снарядів і протитанкових мін.

"Сьогодні ми поінформували Раду з питань зовнішньої політики про новий пакет допомоги для України. У цьому пакеті, який є 18-м за рахунком, акцент робиться як на протиповітряну оборону, так і на артилерію, яка вкрай необхідна Україні.

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Крім того, ми також резервуємо додаткові кошти для прямих інвестицій в українську оборонну промисловість, так само, як ми виділяємо додаткові кошти на майбутню передачу Україні винищувачів F-16, яка запланована на літо цього року", – заявив міністр оборони Троельс Лунд Поульсен.

На посилення української протиповітряної оборони виділено близько 2,4 мільярда крон. Крім того, передбачені додаткові кошти на закупівлю артилерійських знарядь, гранат і протитанкових мін. Частина коштів йде на обслуговування вже наданої техніки, що має вирішальне значення для її довгострокового ефекту на полі бою.

"Сьогоднішньою передачею ми задовольняємо нагальну потребу України в засобах протиповітряної оборони, артилерії та боєприпасах.

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В рамках цього пакету уряд також виділяє додаткові кошти, які будуть інвестовані безпосередньо в українську оборонну промисловість. Має сенс виробляти зброю там, де вона використовується, і тими, хто її використовує. Сподіваємось, що більше країн зможуть надихнутись цією моделлю", – сказав міністр закордонних справ Ларс Льокке Расмуссен.

Троельс Лунд Поульсен зазначив, що ситуація в Україні дуже серйозна і Україна потребує сталої підтримки союзників.

"Цим пакетом ми надсилаємо недвозначний сигнал як Україні, так і світу. Ми надаємо допомогу вже зараз і готові до масштабних і довгострокових інвестицій в українську оборонну промисловість. Їх боротьба за свободу – це і наша боротьба", – заявив він.

Нагадаємо, у квітні прем'єрка Данії Метте Фредеріксен обговорила з польським прем'єром Дональдом Туском ідею "залізного купола" для захисту європейських міст від повітряних атак на випадок війни.

Нещодавно Фредеріксен закликала інші європейські країни наслідувати приклад Німеччини і поставити Україні більше зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Європейська правда