На кордоні з Молдовою завершили реконструкцію пункту пропуску "Рені"

Пункту пропуску "Рені", що знаходиться на кордоні з Молдовою готовий до початку взаємного митного та прикордонного контролю.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Українська та молдавська сторони офіційно погодили завершення робіт та початок здійснення спільного контролю на українському боці.

"Запуск повноцінного спільного контролю – це перший крок у рамках реалізації ініціативи "зелений коридор" між українським пунктом пропуску "Рені", молдавським "Джурджулешти" та румунським "Галацом". Запуск спільного контролю на українському боці дозволить збільшити пропускну спроможність цієї ділянки кордону. Зараз через "Рені" проходить не більше 50 вантажівок на добу. Наша мета, збільшити цю кількість щонайменше вдвічі",- наголосив заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач.

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Як повідомляють, під час реконструкції було проведено ремонт трьох поверхів та фасаду адміністративної будівлі. Також, оновлено санітарні приміщення на території пункту пропуску. Окрім цього, було замінене дорожнє покриття, оновлено та встановлено дорожні знаки та інформаційні покажчики. Ремонтні роботи проводились Службою відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

Окрім вантажівок, спільний контроль проходитимуть і автобуси, для них на пункті пропуску передбачено окрему смугу з терміналом. Це дозволить зменшити час очікування для пасажирів.

Нагадаємо:

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Мінвідновлення розпочало перемовини із Молдовою та Румунією щодо створення "зеленого коридору" між пунктами пропуску "Рені (Україна) – Джурджулешти (Молдова) – Галац (Румунія)" для пришвидшення експорту української агропродукції.