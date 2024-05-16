Програму "єВідновлення" можуть розширити для постраждалого бізнесу 

У парламенті розглядають можливість розширити можливості програми компенсацій "єВідновлення" і для українського бізнесу. Для фінансування такого роду компенсацій планують залучили міжнародних партнерів.

Про це повідомила Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк.

"Коли ми створювали програму, для нас було головним, щоб на всіх етапах її реалізації можливість корупційних проявів була нульовою. І ми цього досягли – завдяки цифровізації процесу, втручань чиновників у процеси прийняття рішень майже немає. Ми прекрасно розуміли, що задля міжнародного фінансування єВідновлення нам потрібно відпрацювати такий механізм, який можна показати партнерам, які допомагатимуть тільки за умови, що корупції не буде", – зазначила очільниця партії "Слуга Народу".

За її словами, для подальшої реалізації програми вже у цьому році 200 млн доларів надав Світовий Банк. Позитивно оцінив механізми "єВідновлення" і Банк Ради Європи, який вже надав для фінансування програми перший транш у розмірі 100 млн євро.

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Тобто загалом, підкреслила парламентарка, йдеться про суму, еквівалентну 12 млрд гривень. Ба більше, до кінця 2024 року планується підписати угоду на розширення фінансування, зазначила Шуляк.

"Мені б дуже хотілося, щоб були міжнародні партнери, які захочуть через цю програму підтримати український бізнес. Технічно це вже просто зробити, оскільки ми вже пройшли всі етапи апробації. Тому я впевнена, що міжнародні партнери зможуть це профінансувати хоча б для якоїсь кількості бізнесу", – резюмувала голова партії.

Нагадаємо:

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З травня 2023 року понад 57 тис українців отримали кошти на відновлення зруйнованого в результаті війни або на купівлю нового житла.

За словами Олени Шуляк, одна з основних причин, чому українцям відмовляють у компенсації за програмою "єВідновлення", – знищене житло не було внесене у Державний реєстр речових прав.