Збитки аграріїв Донеччини від повномасштабної війни перевищили 5 мільярдів

Зафіксовані збитки аграрних підприємств Донеччини від ворожої агресії з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну сягають понад 5 млрд грн.

Про це на брифінгу заявила заступниця директора департаменту агропромислового комплексу і земельних ресурсів Донецької облдержадміністрації Олена Рибакова, передає Укрінформ.

"Загальна зафіксована сума збитків на наших аграрних підприємствах сягнула більше п’яти мільярдів гривень. Це тільки порахованих, бо ще ж скільки є непорахованих, тому що до територій там неможливо дістатися, обстежити. Плюс ще готують (інформацію – ЕП) по території, яка зараз була окупована", – зазначила Рибакова.

За її словами, наразі 352 сільгосппідприємства значаться в реєстрі компаній, які з початку повномасштабної війни зазнали пошкоджень та збитків на території Донеччині, підконтрольній української владі.

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"До повномасштабної війни, у 2021 році, на території Донецької області, підконтрольній Україні, працювало близько 850 агропідприємств. Зараз постраждали та зазнали збитків 352 підприємства, які працюють у регіоні… Скільки точно підприємств виїхало з області, важко сказати, бо кожного дня міняються обставини", – додала посадовиця.

Нагадаємо:

З початку 2024 року 5 556 агропідприємств вже отримали 36,1 мільярдів гривень банківських кредитів на розвиток своїх господарств.

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