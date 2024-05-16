Посадовець Кабміну не задекларував майно в Дубаї на $330 тисяч – "Схеми"

cхеми

Очільник департаменту гуманітарної і соціальної політики Кабміну та член антикорупційної урядової групи Віталій Коблош не задекларував готельний номер дружини вартістю 331 тис дол в Дубаї.

Про це повідомляють "Схеми".

Зазначається, що Коблош - один із понад десяти українських чинних та колишніх посадовців, дубайське майно яких "Схеми" знайшли, аналізуючи витік даних з місцевого земельного реєстру в рамках міжнародного проєкту Dubai Unlocked.

Розслідувачі виявили, що дружина урядовця Коблоша, Наталія, придбала один із найбільших номерів у готелі Wyndham Dubai Marina у 2018 році. Відповідно до місцевого земельного реєстру, це майно й досі належить їй.

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При цьому у коментарі "Схемам" Віталій Коблош інформацію про готельний номер дружини назвав "провокацією" та додав: "Уперше про таке (майно в ОАЕ - ред.) чую".

Журналісти також з'ясували, що подружжя працює на державні установи понад 15 років.

"Наталія Коблош - завідувачка відділу жіночої консультації інституту педіатрії у Києві. У 2018-му році, коли, відповідно до дубайського реєстру, в родини зʼявилася дубайська нерухомість на суму 331 тис дол, Коблоші сукупно задекларували дохід, який склав лише 15% вартості цього майна", - йдеться у матеріплі.

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У Кабміні Віталій Коблош вже майже десять років очолює департамент гуманітарної та соціальної політики. Його завдання - підготовка урядових постанов, зокрема, з питань освіти та охорони здоровʼя, зазначають "Схеми". У 2020 році він увійшов до групи з оцінки корупційних ризиків Кабміну.

"Попри це, у деклараціях посадовця з 2018 року і дотепер відсутня інформація про нерухомість його родини в ОАЕ. Інвестиційні компанії Еміратів згадують номери у Wyndham Dubai Marina, як приклад вдалого вкладення, яке може приносити дохід з оренди до 10% на рік.

Якщо родина здавала цю нерухомість в оренду, то посадовець мав би задекларувати дохід, йдеться у розслідуванні. За недекларування майна вартістю понад 331 тис дол - за курсом на кінець минулого року це 12,5 мільйонів гривень - урядовцю може загрожувати кримінальна відповідальність", - підкреслюють розслідувачі.

"Схеми" також з’ясували, що Віталій Коблош у минулому працював на проросійських політиків.

Так, у 2005-2006 роках він був штатним помічником депутата від "Партії регіонів" Володимира Сівковича, якого зараз підозрюють у держзраді, а під час Революції Гідності - головним консультантом відділу реформування соціальної сфери Адміністрації Віктора Януковича.

"Відтоді, як Коблош працював на прокремлівських політиків, його справи пішли вгору: він очолив департамент в уряді та почав жити на широку ногу, користується квартирами на Печерську та декларує сотні тисяч доларів заощаджень", - йдеться у розслідуванні.

Нагадаємо:

Журналісти проєкту "Схеми" знайшли елітну нерухомість у житлових комплексах Дубаю в ОАЕ, придбану родичами колишніх українських високопосадовців, нардепів, суддів та прокурорів - загальна вартість знахідок становить близько 30 млн доларів.

Екоонмічна правда