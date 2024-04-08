Центр економічної стратегії (ЦЕС) спільно з German Economic Team (GET) запрошують Вас долучитися до огляду економіки у березні зі спеціальною темою: "Як українській економіці витримати нові удари по енергетиці?".

У березні Росія відновила терористичні обстріли енергетичної інфраструктури. З ладу вивели ДніпроГЕС, а ДТЕК повідомив про пошкодження 80% своїх потужностей. Україні довелося припинити експорт електроенергії, який до цього сягнув рекорду за час повномасштабної війни.

Який вплив на економіку матимуть нові удари по енергоінфраструктурі, наскільки готова до них українська енергетика зараз і як до цього готуватися бізнесу та населенню?

Традиційно економісти ЦЕС оглянуть основні зміни в економіці країни за березень 2024 року.

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Захід відбудеться 11 квітня о 17:00 на платформі Zoom. Зареєструватися можна за посиланням.

Розклад події:

17:00 – 17:05 Вступне слово, Гаррі Полушкін, проєктний менеджер GET в Україні;

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17:05 – 17:20 Огляд української економіки у березні, команда ЦЕС;

17:20 – 17:30 Презентація "Як українській економіці витримати нові удари по енергетиці?", Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики;

17:30 – 18:30 Обговорення спеціальної теми. Запрошені учасники:

Володимир Кудрицький, голова правління НЕК "Укренерго";

Мері Елізабет Медден, радниця з економічних питань Посольства США в Україні (участь уточнюється);

Представники українського бізнесу (участь уточнюється).

Модератор: Гліб Вишлінський, виконавчий директор ЦЕС.

Медіа-партнер заходу — Економічна правда.

Подія проходитиме українською з паралельним перекладом на англійську.