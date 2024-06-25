"Укренерго" нагадала про найскладніші години обмеження світла у вівторок
Вівторок, 25 червня 2024, 11:32 -
У вівторок 25 червня графіки відключення електроенергії діють протягом всієї доби, але з 12:00 до 23:00 обсяг обмежень світла буде більшим.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Також збільшений обсяг обмежень застосовувався 25 червня з 02:00 до 05:00, зазначає енергокомпанія.
Причина заходів обмеження - зниження можливостей електростанцій виробляти електроенергію через наслідки восьми ворожих атак.
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Нагадаємо:
У вівторок 25 червня графіки погодинних відключень електроенергії будуть застосовувати протягом усієї доби з 00:00 до 24:00.
Економічна правда.
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