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"Укренерго" нагадала про найскладніші години обмеження світла у вівторок

Вівторок, 25 червня 2024, 11:32 - Артур Крижний

У вівторок 25 червня графіки відключення електроенергії діють протягом всієї доби, але з 12:00 до 23:00 обсяг обмежень світла буде більшим.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Також збільшений обсяг обмежень застосовувався 25 червня з 02:00 до 05:00, зазначає енергокомпанія.

Причина заходів обмеження - зниження можливостей електростанцій виробляти електроенергію через наслідки восьми ворожих атак. 

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Нагадаємо:

У вівторок 25 червня графіки погодинних відключень електроенергії будуть застосовувати протягом усієї доби з 00:00 до 24:00.

Економічна правда.

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енергетика електроенергія Україна
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