Держава дає максимальне "зелене світло" для розвитку розподіленої генерації - Держенергонагляд

Держава дає максимально "зелене світло" для розбудови розподіленої генерації в Україні.

Про це повідомили в Держенергонагляді із посиланням на її голову Руслана Слободяна.

"Для якнайшвидшого розвитку відкриваються всі можливості: істотно спрощено процедуру підключень, технічні умови на приєднання електричних мереж обленерго зобов’язані видати протягом двох днів, а не через 10, як було раніше. Також максимально спрощено всі дозвільні документи – тепер достатньо лише довідки від ВЦА про необхідність встановлення такого об'єкта", – повідомив Руслан Слободян.

Крім того, розширено дію програми "Доступні кредити 5-7-9 %" на газотурбінні та газопоршневі установки, спрощуються митні та податкові процедури. Для громадян через Фонд розвитку підприємництва буде доступна спеціальна програма пільгового безвідсоткового кредитування на 5 років.

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За інформацією Слободяна, наразі в Україні особливу увагу приділено розвитку розподіленої генерації будь-якої потужності.

Йдеться не тільки про встановлення бізнесом великих газопоршневих та газотурбінних станцій, а й встановлення приватними домогосподарствами невеликих індивідуальних сонячних установок та установок зберігання електроенергії.

"Сонячна генерація, яка сьогодні дає підтримку нашій енергосистемі упродовж денного періоду – це не лише великі потужні станції, якими володіє бізнес, а також усі приватні невеликі сонячні електростанції, яких у нас вже тисячі. Вони роблять надзвичайно вагомий внесок у підтримку енергонезалежності України", – наголосив Слободян.

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Він також додав, що наразі великі сонячні станції щоденно виробляють близько 3 ГВт потужності, що підтримують нашу енергосистему вдень. Завдяки збільшенню кількості індивідуальних сонячних станцій вже цьогоріч можна додати близько 1 ГВт.

Нагадаємо:

В українській енергосистемі критично не вистачає внутрішньої генерації електроенергії через обстріли росіян - імпорт, який на максимумі, не вирішує цю проблему.

Економічна правда