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"Гарантований покупець" виплатив ще 175 мільйонів за "зеленим" тарифом

Понеділок, 24 червня 2024, 20:32 - Олексій Павлиш

Держпідприємство "Гарантований покупець" сплатило виробникам енергії з відновлюваних джерел 175 млн грн за перші 10 днів червня 2024 року.

Про це повідомляє пресслужб держкомпанії.

"Оплату здійснено за рахунок коштів отриманих від НЕК "Укренерго" як авансовий платіж за послугу із забезпечення збільшення виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії за той же період - першу декаду червня 2024 року.

Загальний рівень розрахунку за перші 10 днів червня 2024 року становить 61,9%", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо:

У січні повідомлялось, що державна компанія "Гарантований покупець" знизила борги перед зеленою генерацією на 5,8 млрд грн (на 15%) - до 31,8 млрд грн.

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