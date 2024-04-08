Центр экономической стратегии (ЦЭС) совместно с German Economic Team (GET) приглашают Вас присоединиться к обзору экономики в марте со специальной темой: "Как украинской экономике выдержать новые удары по энергетике?".

В марте Россия возобновила террористические обстрелы энергетической инфраструктуры. Из строя вывели ДнепроГЭС, а ДТЭК сообщил о повреждении 80% своих мощностей. Украине пришлось прекратить экспорт электроэнергии, который до этого достиг рекорда за время полномасштабной войны.

Какое влияние на экономику будут иметь новые удары по энергоинфраструктуре, насколько готова к ним украинская энергетика сейчас и как к этому готовиться бизнесу и населению?

Традиционно экономисты ЦЭС осмотрят основные изменения в экономике страны за март 2024 года.

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Мероприятие состоится 11 апреля в 17:00 на платформе Zoom. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Расписание события:

17:00 - 17:05 Вступительное слово, Гарри Полушкин, проектный менеджер GET в Украине;

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17:05 - 17:20 Обзор украинской экономики в марте, команда ЦЭС;

17:20 - 17:30 Презентация "Как украинской экономике выдержать новые удары по энергетике?", Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики;

17:30 - 18:30 Обсуждение специальной темы. Приглашенные участники:

Владимир Кудрицкий, председатель правления НЭК "Укрэнерго";

Мэри Элизабет Мэдден, советник по экономическим вопросам Посольства США в Украине (участие уточняется);

Представители украинского бизнеса (участие уточняется).

Модератор: Глеб Вышлинский, исполнительный директор ЦЭС.

Медиа-партнер мероприятия - Экономическая правда.

Событие будет проходить на украинском языке с параллельным переводом на английский.