Как украинской экономике выдержать новые удары по энергетике?
Центр экономической стратегии (ЦЭС) совместно с German Economic Team (GET) приглашают Вас присоединиться к обзору экономики в марте со специальной темой: "Как украинской экономике выдержать новые удары по энергетике?".
В марте Россия возобновила террористические обстрелы энергетической инфраструктуры. Из строя вывели ДнепроГЭС, а ДТЭК сообщил о повреждении 80% своих мощностей. Украине пришлось прекратить экспорт электроэнергии, который до этого достиг рекорда за время полномасштабной войны.
Какое влияние на экономику будут иметь новые удары по энергоинфраструктуре, насколько готова к ним украинская энергетика сейчас и как к этому готовиться бизнесу и населению?
Традиционно экономисты ЦЭС осмотрят основные изменения в экономике страны за март 2024 года.
Мероприятие состоится 11 апреля в 17:00 на платформе Zoom. Зарегистрироваться можно по ссылке.
Расписание события:
17:00 - 17:05 Вступительное слово, Гарри Полушкин, проектный менеджер GET в Украине;
17:05 - 17:20 Обзор украинской экономики в марте, команда ЦЭС;
17:20 - 17:30 Презентация "Как украинской экономике выдержать новые удары по энергетике?", Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики;
17:30 - 18:30 Обсуждение специальной темы. Приглашенные участники:
Владимир Кудрицкий, председатель правления НЭК "Укрэнерго";
Мэри Элизабет Мэдден, советник по экономическим вопросам Посольства США в Украине (участие уточняется);
Представители украинского бизнеса (участие уточняется).
Модератор: Глеб Вышлинский, исполнительный директор ЦЭС.
Медиа-партнер мероприятия - Экономическая правда.
Событие будет проходить на украинском языке с параллельным переводом на английский.