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Податкова запланувала ще 40 податкових перевірок компаній цьогоріч

Четвер, 4 квітня 2024, 14:22 - Анастасія Жарикова

Державна податкова служба оновила цьогорічний перелік перевірок та додала до нього нові компанії. 

Про це повідомляє Опендатабот.

Загалом до цього списку потрапили понад 3,2 тисячі суб’єктів господарювання: 2361 перевірку компаній та 921 перевірку фопів запланувала Податкова у 2024 році. 

У березні до переліку потрапили 67 нових компаній. Водночас 34 компанії вибули зі списку.

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Загалом кількість перевірок збільшилась на 40 — 33 перевірки компаній та 7 перевірок фопів.

9 компаній, які перевірить Податкова цьогоріч, потрапили до Індексу Опендатабота (найкращих підприємств України): 8 з них ДПС планувала перевірити ще з початку року, а 1 компанія додалась після оновлення переліку.

Нагадуємо:

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На телеграм-канали, які ведуть комерційну активність, можуть чекати перевірки податкових служб. 

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