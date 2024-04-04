Податкова запланувала ще 40 податкових перевірок компаній цьогоріч
Державна податкова служба оновила цьогорічний перелік перевірок та додала до нього нові компанії.
Про це повідомляє Опендатабот.
Загалом до цього списку потрапили понад 3,2 тисячі суб’єктів господарювання: 2361 перевірку компаній та 921 перевірку фопів запланувала Податкова у 2024 році.
У березні до переліку потрапили 67 нових компаній. Водночас 34 компанії вибули зі списку.
Загалом кількість перевірок збільшилась на 40 — 33 перевірки компаній та 7 перевірок фопів.
9 компаній, які перевірить Податкова цьогоріч, потрапили до Індексу Опендатабота (найкращих підприємств України): 8 з них ДПС планувала перевірити ще з початку року, а 1 компанія додалась після оновлення переліку.
Нагадуємо:
На телеграм-канали, які ведуть комерційну активність, можуть чекати перевірки податкових служб.