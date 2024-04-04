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Налоговая запланировала еще 40 налоговых проверок компаний в этом году

Четверг, 4 апреля 2024, 14:22 - Анастасия Жарикова

Государственная налоговая служба обновила нынешний перечень проверок и добавила в него новые компании. 

Об этом сообщает Опендатабот.

Всего в этот список попали более 3,2 тысячи субъектов хозяйствования: 2361 проверку компаний и 921 проверку ФОПов запланировала Налоговая в 2024 году. 

В марте в перечень попали 67 новых компаний. В то же время 34 компании выбыли из списка.

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В целом количество проверок увеличилось на 40 - 33 проверки компаний и 7 проверок ФОПов.

9 компаний, которые проверит Налоговая в этом году, попали в Индекс Опендатабота (лучших предприятий Украины): 8 из них ГНС планировала проверить еще с начала года, а 1 компания добавилась после обновления перечня.

Напоминаем:

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Телеграмм-каналы, которые ведут коммерческую активность, могут ждать проверки налоговых служб. 

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