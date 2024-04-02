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"Чорноморнафтогаз" сплатило дивідендів з облгазів Фірташа на понад 60 мільйонів

Вівторок, 2 квітня 2024, 18:50 - Артур Крижний
 
Нафтогаз
АТ "Чорноморнафтогаз" сплатило до бюджету 63,6 млн грн гарантованих дивідендів від доходів з управління облгазами, що належали Дмитру Фірташу.

Про це повідомила голова Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олена Дума.

"Надходження до державного бюджету від управителя ДАТ "Чорноморнафтогаз" за 2024 рік від облгазів Фірташа склали вже 63,6 млн грн з гарантованих 226 млн грн від розподілу дивідендів за 2022 рік", - повідомила вона.

Нагадаємо:

Держава почала отримувати гроші від компанії "Чорноморнафтогаз", котра взяла в управління 26 операторів газорозподільних систем, пов'язаних із Дмитром Фірташем.

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Протягом 2023 року "Нафтогаз" повністю завершив інтеграцію облгазів та міськгазів.

Як пояснював глава "Нафтогазу" Олексій Чернишов, інтеграція облгазів під державні "Газмережі" – це був захід воєнного часу.

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Економічна правда
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