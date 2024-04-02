"Чорноморнафтогаз" сплатило дивідендів з облгазів Фірташа на понад 60 мільйонів

АТ "Чорноморнафтогаз" сплатило до бюджету 63,6 млн грн гарантованих дивідендів від доходів з управління облгазами, що належали Дмитру Фірташу.

Про це повідомила голова Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олена Дума.

"Надходження до державного бюджету від управителя ДАТ "Чорноморнафтогаз" за 2024 рік від облгазів Фірташа склали вже 63,6 млн грн з гарантованих 226 млн грн від розподілу дивідендів за 2022 рік", - повідомила вона.

Нагадаємо:

Держава почала отримувати гроші від компанії "Чорноморнафтогаз", котра взяла в управління 26 операторів газорозподільних систем, пов'язаних із Дмитром Фірташем.

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Протягом 2023 року "Нафтогаз" повністю завершив інтеграцію облгазів та міськгазів.