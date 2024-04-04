Курс валют на 4 квітня: офіційна гривня зміцнилась

На 4 квітня Національний банк зміцнив гривню до долара США та євро, котирування на "чорному ринку" майже не змінились.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 39,1953 грн, євро – 42,2643 грн напередодні долар - 39,3236 грн, євро – 42,2768 грн).

На 11:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 38,69 – 39,44 грн проти котирувань у 38,56 – 39,44 грн напередодні.

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На цей же час "чорний" курс євро становив 42,72– 43,01 грн проти курсу 42,62 – 42,9 грн за євро напередодні.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 39,1 - 39,5 грн (курс на 3 квітня – 39,1 - 39,59 грн);

Євро – 42,25 - 42,95 грн (курс на 3 квітня – 42,2 - 42,9 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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Приватбанк – 38,9 - 39,5 грн;

Ощадбанк – 39,05 - 39,6 грн;

Укрексімбанк – 38,95 - 39,55 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 39,37 грн за долар, monobank – 39,36 грн.

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