Курс валют на 4 апреля: официальная гривня укрепилась

На 4 апреля Национальный банк укрепил гривню к доллару США и евро, котировки на "черном рынке" почти не изменились.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 39,1953 грн, евро - 42,2643 грн (накануне доллар - 39,3236 грн, евро - 42,2768 грн).

На 11:00 курс доллара против гривни на "черном рынке" составлял 38,69 - 39,44 грн против котировок в 38,56 - 39,44 грн накануне.

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На это же время "черный" курс евро составлял 42,72- 43,01 грн против курса 42,62 - 42,9 грн за евро накануне.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 39,1 - 39,5 грн (курс на 3 апреля - 39,1 - 39,59 грн);

Евро - 42,25 - 42,95 грн (курс на 3 апреля - 42,2 - 42,9 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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Приватбанк - 38,9 - 39,5 грн;

Ощадбанк - 39,05 - 39,6 грн;

Укрэксимбанк - 38,95 - 39,55 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 39,37 грн за доллар, monobank - 39,36 грн.

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