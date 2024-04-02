Курс валют на 2 квітня: гривня знову ослабла до долара

На 2 квітня Національний банк ослабив гривню до долара, але зміцнив до євро.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 39,0749 грн, євро – 42,1384 грн напередодні долар - 38,9974 грн, євро – 42,1601 грн).

На 09:50 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 39,00 – 39,37 грн проти котирувань у 37,82 – 39,44 грн напередодні.

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На цей же час "чорний" курс євро становив 42,71– 42,89 грн проти курсу 42,70 – 42,96 грн за євро напередодні.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 38,91 - 39,45 грн (курс на 1 квітня – 38,95 - 39,45 грн);

Євро – 42,15 - 42,9 грн (курс на 1 квітня – 42,2 - 42,9 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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Приватбанк – 38,85 - 39,45 грн;

Ощадбанк – 39,05 - 39,55 грн;

Укрексімбанк – 38,95 - 39,55 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 39,37 грн за долар, monobank – 39,36 грн.

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