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Курс валют на 1 квітня: скільки коштують долар та євро

Понеділок, 1 квітня 2024, 10:04 - Анастасія Жарикова

На 1 квітня Національний банк зміцнив курс гривні до долара та євро, курси в банках також відіграли.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 38,9974 грн, євро – 42,1601 грн (29 березня долар - 39,2214 грн, євро – 42,3670 грн). 

На 09:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 38,58 – 39,41 грн проти котирувань у 37,23 – 39,74 грн напередодні. 

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На цей же час "чорний" курс євро становив 42,64– 42,29 грн проти курсу 42,50 – 42,92 грн за євро напередодні. 

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 38,95 - 39,45 грн (курс на 29 березня – 39,05 - 39,5 грн);
  • Євро – 42,2 - 42,9 грн (курс на 29 березня – 42,3 - 42,95 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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  • Приватбанк – 38,8 - 39,4 грн;
  • Ощадбанк – 39,0 - 39,5 грн;
  • Укрексімбанк – 38,9 - 39,4 грн. 

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 39,37 грн за долар, monobank – 39,36 грн. 

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