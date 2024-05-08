Посли країн ЄС підтримали план для Ukraine Facility

Посли-країн членів ЄС підтримали План для Ukraine Facility, погодившись з позитивною оцінкою документа, запропонованою Єврокомісією.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Зазначається, що тепер імплементаційне рішення для затвердження Плану має бути ухвалено на засіданні Ради ЄС, яке відбудеться 14 травня. Найближчим часом також очікується підписання відповідних документів між Україною та ЄС для повноцінного запуску програми.

"Вже зараз Україна демонструє прогрес у досягненні визначених у Плані реформ - ми виконали 12 індикаторів з 36, передбачених у 2024 році. Виконання п’яти індикаторів першого кварталу дозволило отримати 6 млрд євро фінансової підтримки у березні та квітні.

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І наша завчасна робота над реалізацією Плану та стійкий курс позитивних державних змін дозволить залучити ще 10 млрд євро підтримки цього року", - заявила перший віцепрем’єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко.

За попереднім розрахунком, у 2024 році Україна має отримати 16 млрд євро, у 2025 році - 12,5 млрд євро, у 2026 році - 7,25 млрд євро, 1,2 млрд євро у 2027 році, а також 1,32 млрд євро у січні 2028 року за виконання індикаторів 4 кв. 2027 року.

Нагадаємо:

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У лютому 2024 року Європарламент затвердив регламент програми Ukraine Facility. Відповідно до затвердженого регламенту, програма підтримки України від ЄС обсягом 50 млрд євро діятиме з 2024 до 2027 року.

У квітні Європейська комісія підтримала запропонований урядом України план реформ Ukraine Plan у межах механізму Ukraine Facility, який визначає умови отримання 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги протягом 2024-2027 років.

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Економічна правда