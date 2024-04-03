Курс валют на 3 квітня: гривня продовжує падіння

На 3 квітня Національний банк продовжив зниження офіційного курсу гривні до долара та євро, відповідно валюти США та єврозони подорожчали в банках.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 39,3236 грн, євро – 42,2768 грн напередодні долар - 39,0749 грн, євро – 42,1384 грн).

На 10:40 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 39,02 – 39,47 грн проти котирувань у 39,23 – 39,46 грн напередодні.

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На цей же час "чорний" курс євро становив 42,94– 42,96 грн проти курсу 42,66 – 42,98 грн за євро напередодні.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 39,1 - 39,59 грн (курс на 2 квітня – 38,91 - 39,45 грн);

Євро – 42,2 - 42,9 грн (курс на 2 квітня – 42,15 - 42,9 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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Приватбанк – 39,0 - 39,6 грн;

Ощадбанк – 39,1 - 39,6 грн;

Укрексімбанк – 39,05 - 39,65 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 39,53 грн за долар, monobank – 39,51 грн.

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