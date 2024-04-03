Український каршеринг Getmancar запускається у Молдові

Український сервіс каршерингу Getmancar запускає франшизу в Молдові.

Про це повідомляє AIN.UA.

Так, з квітня користувачі зможуть орендувати електромобілі Getmancar у Кишиневі та подорожувати по всій країні, окрім Придністров’я.

У Молдові буде представлений повністю електромобільний автопарк: 20 електромобілів Renault Zoe, Honda MNV, Volkswagen ID.3 та BYD Dolphin. Також компанія розглядає можливість додати декілька авто з двигуном внутрішнього згоряння.

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Під час пілотного запуску користувачам буде доступний добовий тариф, а трохи пізніше й годинні та хвилинні тарифи. Однак недостатня кількість зарядної інфраструктури в Кишиневі ускладнює запровадження двох останніх.

Приватні інвестори зможуть розміщувати свої авто в оренду одразу в застосунку. Парком та розвитком сервісу буде повністю керувати молдовський франчайзі, він відповідає і за зарядку електромобілів.

Наразі у Молдові представлений лише один каршеринговий оператор з 10 тис користувачів. Попит на каршеринг у країні спостерігається як з боуку місцевих, так і від українців, які подорожують транзитом.

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У Getmancar очікують, що протягом першого року роботи 10 000 користувачів скористаються сервісом в Молдові.

Для того щоб орендувати машину Getmancar у Молдові, необхідно завантажити застосунок у App Store, Google Play або Huawei AppGallery, зареєструватися та обрати авто поруч.

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