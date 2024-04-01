Росія імпортувала щонайменше 3600 елітних автівок попри санкції 

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Від початку великої війни і до липня 2023 року Росія ввезла щонайменше 3600 елітних автівок попри те, що країни G7 на початку березня 2022 року запровадили обмеження на експорт таких товарів в РФ.

Про це свідчить аналіз даних Import Genius, розслідування УП.

Розслідування УП свідчить, що наразі російські мільярдери переплачують за "логістичні незручності". Втім, кремлівські олігархи досі можуть собі це дозволити, попри санкції та обмеження.

Найбільше було ввезено автівок виробництва Mercedes, яких імпортували 764 одиниці, з яких 49 — це Mercedes Maybach.

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З невеликим відривом на другому місці розташувалися автівки виробництва BMW, яких ввезли 718. Йдеться, зокрема, про останні моделі 2023 року, наприклад X5 та X7.

Понад 300 автомобілів Range Rover та 119 автівок Land Cruiser також потрапили в РФ з 24 лютого 2022 року по 31 липня 2023 року. У менших обсягах в Росію ввозили Lamborghini, Bentley, Cadillac, Porsche та Ferrari.

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Елітні автівки західного виробництва ввозили до Росії з таких країн як Білорусь, ОАЕ, Туреччини, Естонія, Киргизстан, Вірменія, Узбекистан, Корея та інших.

Примітно, що значна частина митних декларацій не містить даних про VIN-коди транспортного засобу, а подекуди не зазначається навіть модель чи бренд автівки.

В аналізі розглядався імпорт Росією таких авто:

1) авто з двигуном внутрішнього згоряння з запалюванням від стиснення (дизель) з об'ємом циліндрів понад 2500 см3;

2) авто з іскровим запалюванням з обʼємом циліндрів понад 3000 см3 (бензин).

Постачання цих авто з березня 2022 року заборонено санкціями країн G7, зокрема США та ЄС. Спершу елітні авто трактувалися як такі, що коштують дорожче за 50 тис дол, згодом класифікацію уточнили у вимірі обʼєму циліндрів. Так, під санкціями опинилися автівки з ДВЗ з обʼємом циліндрів понад 1900 см3, а отже насправді перелік коштовних нелегальних автівок, які потрапляли в РФ, значно більше.

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