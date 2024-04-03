Украинский каршеринг Getmancar запускается в Молдове
Украинский сервис каршеринга Getmancar запускает франшизу в Молдове.
Об этом сообщает AIN.UA.
Так, с апреля пользователи смогут арендовать электромобили Getmancar в Кишиневе и путешествовать по всей стране, кроме Приднестровья.
В Молдове будет представлен полностью электромобильный автопарк: 20 электромобилей Renault Zoe, Honda MNV, Volkswagen ID.3 и BYD Dolphin. Также компания рассматривает возможность добавить несколько авто с двигателем внутреннего сгорания.
Во время пилотного запуска пользователям будет доступен суточный тариф, а чуть позже и часовые и минутные тарифы. Однако недостаточное количество зарядной инфраструктуры в Кишиневе затрудняет введение двух последних.
Частные инвесторы смогут размещать свои авто в аренду сразу в приложении. Парком и развитием сервиса будет полностью управлять молдавский франчайзи, он отвечает и за зарядку электромобилей.
Сейчас в Молдове представлен только один каршеринговый оператор с 10 тыс пользователей. Спрос на каршеринг в стране наблюдается как со стороны местных, так и от украинцев, путешествующих транзитом.
В Getmancar ожидают, что в течение первого года работы 10 000 пользователей воспользуются сервисом в Молдове.
Для того чтобы арендовать машину Getmancar в Молдове, необходимо загрузить приложение в App Store, Google Play или Huawei AppGallery, зарегистрироваться и выбрать авто рядом.
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