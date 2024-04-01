Зростання мінімалки, зміни для водіїв та заборона на риболовлю: що змінилось з 1 квітня в Україні
Основна зміна з квітня 2024 року в Україні стосується мінімальної заробітної плати та виплат, які прив’язані до її розміру. Зокрема, зміниться і розмір єдиного соціально внеску.
Крім цього, у квітні зміни торкнулися і водіїв Києва та Дніпра.
ЕП розповідає детальніше, що змінилось для українців з квітня 2024 року.
Зростання мінімальної зарплати
З 1 квітня 2024 року в Україні зросла мінімальна заробітна плата – з 7 100 грн до 8 тис грн. Таке зростання було закладене у Держбюджеті-2024. Погодинна мінімальна зарплата зросла до 46 грн.
Разом із мінімальною зарплатою також зростає і розмір єдиного соціального внеску. ЄСВ дорівнює 22% від мінімальної зарплати. Відповідно з квітня розмір податку збільшиться до 1 760 грн.
Водночас підвищення мінімальної зарплати з 1 квітня не вплине на ліміті доходів ФОП та розмірі єдиного податку, оскільки вони прив'язані до розміру мінімалки, встановленої на початок календарного року.
Нові правила ввезення гуманітарної допомоги
З 1 квітня електронна система обігу гуманітарної допомоги стала обов’язковою для волонтерів – після чотирьох місяців тестування нових правил.
Відтепер ввезти гуманітарну допомогу в Україну можна буде лише після реєстрації в онлайн-системі. Волонтерським організаціям необхідно заповнити перелік вантажів, які будуть завозитися, у розрізі категорій вантажу. Форма декларації відповідає паперовій, яка діяла раніше: це "спрощена" декларація із зазначенням обсягу та типу вантажу.
Коли вантаж перебуває на території України, благодійні фонди зобов’язані прозвітувати про його використання до 15 числа наступного місяця з моменту ввезення, але не більше ніж через 90 днів.
Більше про нові правила ввезення гуманітарної допомоги можна прочитати тут.
Зміни для автомобілістів
З 1 квітня розпочинається "літній" сезон для автомобілістів. Так, на деяких ділянках доріг Києва та Дніпра дозволену швидкість руху автомобілів збільшили до 80 км/год та 70 км/год відповідно. Така швидкість діятиме до 1 листопада.
Де дозволено їхати 80 км/год у Києві:
- проспект Романа Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака)4
- вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);
- Наддніпрянське шосе;
- Набережне шосе (від Поштової пл. до Наддніпрянського шосе);
- Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);
- просп. Миколи Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської пл.);
- просп. Степана Бандери (від Оболонського просп. до Північного мосту);
- автодорога Р-69 (від вул. Озерної до межі міста Києва).
Швидкісний режим руху в столиці на інших ділянках дорога становить 50 км/год.
Де дозволено їхати 70 км/год у Дніпрі:
- вул. Набережна Заводська, за виключенням ділянок:
за 200 м від обох сторін від перехрестя від вул. Академіка Павлова;
від виїзду зі шлаковідвалу до розвороту на міст Кайдацький;
за 50 м від обох сторін від нерегульованих піхохідних переходів у районі перехрестя із вул. Фатімі Гафурової (СК "Льодова арена" та вул. Метробудівською;
- вул. Набережна Перемоги (від вул. Яружної до вул. Космічної);
- шосе Запорізьке (від вул. Шинної до вул. Аеропортівської);
- шосе Донецьке, від перехрестя з вул. Березинською до дз 5.45 та 5.46 "Дніпро";
- вул. Сонячна Набережна, від перехрестя з вул. Любарського до мосту Усть-Самарського (за виключенням ділянок за 50 м до нерегульованих пішохідних переходів з обох сторін);
- міст Центральний;
- міст Кайдацький.
У місцях зміни швидкісних режимів камери автофіксації переналаштовані на актуально дозволену швидкість.
Здорожчання вартості закордонного паспорту
В Україні з 1 квітня змінюється вартість оформлення закордонного паспорта. Так, ціна на оформлення документа протягом 7 робочих днів і до 3 робочих днів за наявності підстав становитиме 1 598 грн. Раніше було 1496 грн.
У разі, коли людина готова чекати на закордонний паспорт громадянина до 20 робочих днів, вартість послуги становитиме 958 грн. Раніше – 856 грн.
Ті, хто оплатили адміністративну послугу до 31 березня, але ще не подали заяву для оформлення документів, зможуть доплатити за тарифами, що діятимуть на момент подання відповідних заяв, уточнили у Державній міграційній службі.
Зростання вартості картки у столичному метро
З 1 квітня вартість транспортної картки зросла до 75 грн замість 50 грн. У Київській міській раді пояснили такі зміни збільшенням собівартості виробництва.
"Збільшення вартості – вимушений крок через собівартість виготовлення картки. При цьому вартість проїзду в комунальному транспорті лишається незмінною", – йдеться у повідомленні.
Заборона на риболовлю
Оскільки навесні починається нерест риби, у квітні вводиться щорічна весняно-літня нерестова заборона на вилов водних біоресурсів. Тривалість цього періоду може відрізнятися залежно від регіону.
Так, на Дніпровському водосховищі заборона почне діяти з 5 квітня, а на Київському, Канівському, Кременчуцькому та Кам'янському – з 8 квітня.
Рибалка під час дії заборони дозволяється тільки з берега вудкою (не більше двох гачків на рибалку) або спінінгом з однією штучною принадою.
Економічна правда