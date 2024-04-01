Зростання мінімалки, зміни для водіїв та заборона на риболовлю: що змінилось з 1 квітня в Україні 

Основна зміна з квітня 2024 року в Україні стосується мінімальної заробітної плати та виплат, які прив’язані до її розміру. Зокрема, зміниться і розмір єдиного соціально внеску.

Крім цього, у квітні зміни торкнулися і водіїв Києва та Дніпра.

ЕП розповідає детальніше, що змінилось для українців з квітня 2024 року.

Зростання мінімальної зарплати

З 1 квітня 2024 року в Україні зросла мінімальна заробітна плата – з 7 100 грн до 8 тис грн. Таке зростання було закладене у Держбюджеті-2024. Погодинна мінімальна зарплата зросла до 46 грн.

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Разом із мінімальною зарплатою також зростає і розмір єдиного соціального внеску. ЄСВ дорівнює 22% від мінімальної зарплати. Відповідно з квітня розмір податку збільшиться до 1 760 грн.

Водночас підвищення мінімальної зарплати з 1 квітня не вплине на ліміті доходів ФОП та розмірі єдиного податку, оскільки вони прив'язані до розміру мінімалки, встановленої на початок календарного року.

Нові правила ввезення гуманітарної допомоги

З 1 квітня електронна система обігу гуманітарної допомоги стала обов’язковою для волонтерів – після чотирьох місяців тестування нових правил.

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Відтепер ввезти гуманітарну допомогу в Україну можна буде лише після реєстрації в онлайн-системі. Волонтерським організаціям необхідно заповнити перелік вантажів, які будуть завозитися, у розрізі категорій вантажу. Форма декларації відповідає паперовій, яка діяла раніше: це "спрощена" декларація із зазначенням обсягу та типу вантажу.

Коли вантаж перебуває на території України, благодійні фонди зобов’язані прозвітувати про його використання до 15 числа наступного місяця з моменту ввезення, але не більше ніж через 90 днів.

Більше про нові правила ввезення гуманітарної допомоги можна прочитати тут.

Зміни для автомобілістів

З 1 квітня розпочинається "літній" сезон для автомобілістів. Так, на деяких ділянках доріг Києва та Дніпра дозволену швидкість руху автомобілів збільшили до 80 км/год та 70 км/год відповідно. Така швидкість діятиме до 1 листопада.

Де дозволено їхати 80 км/год у Києві:

проспект Романа Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака)4

вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);

Наддніпрянське шосе;

Набережне шосе (від Поштової пл. до Наддніпрянського шосе);

Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);

просп. Миколи Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської пл.);

просп. Степана Бандери (від Оболонського просп. до Північного мосту);

автодорога Р-69 (від вул. Озерної до межі міста Києва).

Швидкісний режим руху в столиці на інших ділянках дорога становить 50 км/год.

Де дозволено їхати 70 км/год у Дніпрі:

вул. Набережна Заводська, за виключенням ділянок:

за 200 м від обох сторін від перехрестя від вул. Академіка Павлова;

від виїзду зі шлаковідвалу до розвороту на міст Кайдацький;

за 50 м від обох сторін від нерегульованих піхохідних переходів у районі перехрестя із вул. Фатімі Гафурової (СК "Льодова арена" та вул. Метробудівською;

вул. Набережна Перемоги (від вул. Яружної до вул. Космічної);

шосе Запорізьке (від вул. Шинної до вул. Аеропортівської);

шосе Донецьке, від перехрестя з вул. Березинською до дз 5.45 та 5.46 "Дніпро";

вул. Сонячна Набережна, від перехрестя з вул. Любарського до мосту Усть-Самарського (за виключенням ділянок за 50 м до нерегульованих пішохідних переходів з обох сторін);

міст Центральний;

міст Кайдацький.

У місцях зміни швидкісних режимів камери автофіксації переналаштовані на актуально дозволену швидкість.

Здорожчання вартості закордонного паспорту

В Україні з 1 квітня змінюється вартість оформлення закордонного паспорта. Так, ціна на оформлення документа протягом 7 робочих днів і до 3 робочих днів за наявності підстав становитиме 1 598 грн. Раніше було 1496 грн.

У разі, коли людина готова чекати на закордонний паспорт громадянина до 20 робочих днів, вартість послуги становитиме 958 грн. Раніше – 856 грн.

державна міграційна служба

Ті, хто оплатили адміністративну послугу до 31 березня, але ще не подали заяву для оформлення документів, зможуть доплатити за тарифами, що діятимуть на момент подання відповідних заяв, уточнили у Державній міграційній службі.

Зростання вартості картки у столичному метро

З 1 квітня вартість транспортної картки зросла до 75 грн замість 50 грн. У Київській міській раді пояснили такі зміни збільшенням собівартості виробництва.

"Збільшення вартості – вимушений крок через собівартість виготовлення картки. При цьому вартість проїзду в комунальному транспорті лишається незмінною", – йдеться у повідомленні.

Заборона на риболовлю

Оскільки навесні починається нерест риби, у квітні вводиться щорічна весняно-літня нерестова заборона на вилов водних біоресурсів. Тривалість цього періоду може відрізнятися залежно від регіону.

Так, на Дніпровському водосховищі заборона почне діяти з 5 квітня, а на Київському, Канівському, Кременчуцькому та Кам'янському – з 8 квітня.

Рибалка під час дії заборони дозволяється тільки з берега вудкою (не більше двох гачків на рибалку) або спінінгом з однією штучною принадою.

Економічна правда