Таксі, тільки без водія. Як розвивається каршеринг в Україні

Десять років тому мало хто міг уявити, що в Києві можна буде просто посеред вулиці взяти автомобіль, електросамокат чи велосипед, розблокувати його за допомогою смартфону, а скориставшись транспортним засобом залишити там, де зручно.

Зараз все це вже працює у багатьох великих містах України.

Фахівці пророкують шеринговій економіці велике майбутнє. І якщо ринок електросамокатів та велосипедів розвивається в Україні стрімкими темпами, не в останню чергу завдяки пандемії, то на ринку прокату автомобілів поки що кілька помітних гравців. І скористатись каршерингом можна лише в кількох містах.

Каршеринг суттєво відрізняється від традиційної оренди автомобілів, ринок якої в Україні значно розвиненіший.

У сервісі оренди потрібно спочатку підписати договір, внести заставу, а вже потім приїхати в офіс компанії та взяти автомобіль мінімум на одну добу. А у каршерингу автомобіль можна взяти у будь-якій точці міста, доїхати до місця призначення і запаркувати його там, заплативши лише за час користування і кілометраж.

До того ж останній варіант, як показує практика, може бути дешевшим за поїздку в таксі.

Для того, щоб взяти автомобіль, потрібно лише завантажити застосунок і обрати будь-який з найближчих вільних автомобілів.

На відміну від багатьох європейських країн та США, де каршеринг доволі розвинений, в Україні скористатися цим сервісом можна лише у найбільших містах – Києві, Одесі, Дніпрі та Харкові.

Здебільшого, у компаній немає конкурентів у своїх містах. Наприклад, Mobile Car працює лише в Одесі, де використовує виключно електромобілі. Аналогічні транспортні засоби пропонує й AutoEnterprise, але виключно в Харкові.

Найбільшим гравцем на ринку каршерингу в Україні є Getmancar, який у 2018 році заснував Тарас Гетманський. Компанія працює одразу у двох містах – Києві та Дніпрі. ЕП дізналась у засновника компанії, як влаштований цей бізнес в Україні, та наскільки складно тут заробляти.

Зараз у Getmancar близько 500 автомобілів та близько 160 тисяч зареєстрованих користувачів. Засновник сервісу зазначає, що цей ринок має великі перспективи росту.

"В Києві близько 350 автомобілів. Для заповнення ринку потрібно 3-3,5 тисячі. Коли ринок буде заповнений, то вже є приклади у світі, де може бути й 5 або 7 тисяч автомобілів на таку кількість населення, як в столиці України", – каже Тарас Гетманський.

Наскільки каршеринг дешевше за традиційне таксі, чому сервіси використовують електромобілі та в яких містах невдовзі з'явиться ця послуга?

Дорожче за власне авто, але дешевше таксі

Вартість поїздки у Getmancar залежить від обраного тарифу (похвилинного, погодинного чи подобового) та запланованої дистанції пересування.

Наприклад, один із найдешевших варіантів – ​​Skoda Fabia обійдеться у 1,2 грн за хвилину користування і 6 грн за кожен кілометр. Поїздка на відстань 10 км, тривалістю 20 хв обійдеться у 84 грн.

При цьому у вказану вартість вже входять витрати на пальне та обслуговування.

Для розуміння, аби доїхати на таксі з центру Києва у вечірній час на дистанцію у 19 км, потрібно сплатити близько 340 грн. Каршеринг обійдеться майже вдвічі дешевше – 186 грн (114 грн за дистанцію і 72 грн за 60 хв. експлуатації).

Автомобілі найдорожчого сегменту, наприклад Volkswagen Tiguan, коштуватимуть 2,5 грн за хвилину та додатково 8 грн за кожен кілометр.

Поїздка за погодинним тарифом обійдеться від 90 грн за годину та дає можливість їхати до 10 км без доплат за відстань. Тобто, обираючи авто бюджетного сегменту, поїздка тривалістю до години на відстань до 10 км завжди коштуватиме 90 грн.

Залишити автомобіль можна у спеціально відведених зонах. На практиці це означає, що запаркуватися можна навіть біля під’їзду свого будинку, адже весь Київ, крім промзон, є суцільною зоною.

Якщо користувач хоче завершити поїздку поза межами визначеної зони, можна скористатися послугою "передача". У такому випадку, до моменту, коли цей автомобіль не забронює інший клієнт, із попереднього буде стягуватися оплата – 30 коп/хв. (18 грн/год.).

Якщо ж авто вдруге захоче забрати той же користувач, то період очікування буде перерахований по 1 грн/хв. У нічний час з 23:00 до 6:59 очікування безкоштовне.

Під час пандемії коронавірусу ринок каршерингу зростав. Особливо в умовах обмеження роботи громадського транспорту. Тарас Гетманський підкреслює, що кількість користувачів щороку подвоюється.

Хто користується послугами сервісу? В основному, особи у віці до 35 років. Близько 87% аудиторії – чоловіки, але в останні роки дуже інтенсивно зростає частка користувачів серед жінок. За останній рік їх частка збільшилася на 7-10%.

"Як правило, це прогресивна молодь, люди, які працюють в ІТ або займаються інноваційним бізнесом, бізнесмени чи менеджери середньої або вищої ланки", – каже засновник Getmancar.

Принцип шерингової економіки – використовувати орендований автомобіль як альтернативу власному. Однак до цієї концепції в Україні ще далеко і частка таких людей незначна.

"Є ті, хто вважає, що користуватися орендованою машиною – це круто. Є ті, хто використовує авто тимчасово і, скоріше за все, буде купувати власну. Є ті, хто має машину, але час від часу користуються каршерингом, щоб не купувати другу або третю машину в сім’ю.

Ці патерни змінюються, в залежності від економічної ситуації в державі та від проникнення каршерингу", – пояснює Гетманський.

До минулого року Getmancar розвивалася, в основному, за рахунок власних інвестицій. На той час у компанію інвестували близько 4 млн дол. Зараз, за словами Гетманського, ця сума вже більше 5 млн дол.

"В останній рік ми активно працюємо з приватними інвестиціями – людьми, які хочуть розміщувати у нас автомобілі і на цьому заробляти кошти. За рік приватні інвестори вклали у компанію близько 1,5 млн дол", – підкреслює він.

Електромобілі в каршерингу

Сьогодні уже ні в кого немає сумнівів, що майбутнє за електромобілями. Це промовисто показують автогіганти, більшість із яких вже назвала дату завершення випуску традиційних авто.

BMW і Daimler навіть об’єдналися, щоб розвивати спільний сервіс каршерингу. І ставку в новому для себе напрямку вони роблять саме на електромобілі, розбудовуючи відповідну інфраструктуру.

В Україні ж використання електромобілів у каршерингу є локальною історією. Засновник Getmancar вважає, що цей напрямок бізнесу може бути прибутковим тільки для тих, хто має власні мережі зарядних станцій. Власне, і одеський (Mobile Car) і харківський (AutoEnterprise) сервіси є насамперед операторами зарядних станцій.

"В електромобілів є багато недоліків. Якщо ми говоримо про економічну доцільність, то у використанні електромобілів у каршерингу її немає. Якщо про екологічність, то треба розуміти, хто це готовий профінансувати: споживач, держава або бізнес.

Якась частина споживачів – 5-10% – це готові купувати (переплачувати за екологічність – ЕП), інші будуть купувати найдешевше, найзручніше. Держава теж не готова це фінансувати. Вона навіть не дозволяє забезпечити швидке встановлення станцій, підключення до електроенергії", – пояснює Гетманський.

Каршеринг – це бізнес, який дуже сильно вбудований в економічну політику конкретного міста і може розвиватися лише коли є відповідні умови Особливо, коли йдеться про електромобілі.

"Перша причина – конструктивні функції і заряд батареї. Друге – питання зручності клієнта, бо з’являється низка додаткових функцій, наприклад поставити на зарядку. Але якщо ми від цього звільнимо клієнта, то додаємо в логістиці – хтось повинен їхати та заряджати електромобіль. Це додаткові витрати.

Заохочення не означає, що клієнт це виконає. Якщо у нас зараз є зони, де можна завершити поїздку, увесь Київ є суцільною зоною, крім якихось промзон, то електромобіль потрібно залишити біля зарядної станції", – зауважує засновник Getmancar.

З точки зору бізнесу амортизація електромобіля є вищою, ніж звичайного автомобіля. Батарея зношується значно швидше, ніж інші вузли, а вона є однією з ключових у вартості цього виду транспортних засобів.

Країни Європейського союзу підтримують розвиток електромобільного каршерингу та стимулюють такі компанії будувати зарядну інфраструктуру, надаючи цілий комплекс пільг.

"У них дуже дороге паркування, яке коштує 20 євро за годину. Але вони пропонують (для електромобілів каршерингу) безкоштовну парковку, надають електрику, землю, частково звільняють від податків, частково або повністю відшкодовують відсотки за кредитами, у них дуже велика програма. Навіщо це робить держава? Задля екології", – каже Гетьманський.

Український ринок без іноземних гравців

На українському ринку поки немає великих іноземних гравців. Навіть попри його стрімкий розвиток.

"Компанії з СНД чи азійські можуть навіть бути ближчими до нас. Якщо розглядати Європу, то йдеться насамперед про Східну Європу – Польщу, балтійські країни. Але для цього повинні бути відповідні умови.

Наприклад, Bolt має плани виходу на український ринок, але вони чекають на відповідну політику міста. Хтось не заходить на наш ринок, бо це не ЄС, а отже немає загальної кредитної політики. Інші великі оператори, такі як спільний сервіс каршерингу BMW і Mercedes, що працює під брендом Now, я думаю, що не розглядають Україну з перспективи виходу на ринок", – вважає Тарас Гетманський.

Деяких інвесторів лякає нездатність правоохоронної системи захистити бізнес. Коли трапляються викрадення авто, то представникам компанії доводиться самостійно їхати до викрадачів і забирати його.

Одна з таких історій трапилася буквально за тиждень до зустрічі журналіста ЕП з власником Getmancar. Викрадений автомобіль компанії знайшли та забрали з подвір’я у гірському селі в Карпатах.

У поліцію, звичайно, повідомляють про крадіжку, але сподіватися на допомогу у таких випадках, каже Тарас Гетманський, не доводиться, бо поки бюрократична машина почне працювати й матеріали справи передадуть в іншу область, машину вже розберуть і продадуть на запчастини.

"Автомобілі крадуть радше у форматі класичної оренди. Я працюю у цій сфері з 2006 року і в нас було 3-4 викрадення автомобілів за місяць. Зараз таких випадків значно менше", – каже Гетманський.

Автомобіль каршерингу, через яскраві маркування та можливість віддаленого доступу оператора викрасти складніше, тому такі випадки – рідкість.

Розвиток каршерингу по Україні

Засновник Getmancar зазначає, що планує розвивати сервіс і в інших містах. Але, оскільки кредитування в Україні доволі дороге, буде робити ставку на франшизу.

"Ми 100% будемо розширюватися на інші міста України, але через франчайзингову модель. Нам цікаво мати гарних локальних інвестиційних партнерів. В найближчій перспективі йдеться про Харків, Одесу, Львів, Івано-Франківськ, Запоріжжя", – каже Гетманський.

Вартість франшизи коливатиметься від 2 до 10 тис дол, в залежності від міста.

"З франшизою ми віддаємо технічну підтримку, ІТ-продукт, страхування, юридичні послуги. 90% професій ми закриваємо на рівні центрального офісу. До розвитку на рівні 400-500 автомобілів компанія отримуватиме 100% прибутку", – пояснює Гетманський.

Окупність, в залежності від моделі – від 8 місяців до 4 років. Він каже, що ретельно ставиться до підбору партнерів, щоб вони були зацікавлені у розвитку цього напрямку бізнесу в регіоні.

"У нас є ціль – йти по світу. Нещодавно я спілкувався з інвесторами з Таїланду щодо франшизи. Все гарно, і кошти в них є, але вони слабкі в операційних процесах і я розумію, що це може бути бомба сповільненої дії – ми ввійдемо на ринок, але модель не буде працювати", – пояснює Гетманський.