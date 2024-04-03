Україна виробляє вісім САУ "Богдана" на місяць - NYT

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Видання The New York Times з посиланням на власні джерела стверджує, що український військово-промисловий комплекс виготовляє на місяць вже 8 самохідних артилерійських установок "Богдана".

Джерело: The New York Times з посиланнями на власні джерела

Дослівно: "Зараз українська збройна промисловість будує вісім самохідних артилерійських систем "Богдана" щомісяця, і хоча офіційні особи не скажуть, скільки вони загалом виготовили, збільшення виробництва свідчить про потенційний бум внутрішнього виробництва зброї в країні".

Деталі: Видання ознайомилося із документами українського уряду, у яких йдеться, що лише за останній рік українські оборонні підприємства побудували втричі більше бронетехніки, ніж виготовляли до війни, і в 4 рази збільшили виробництво протитанкових ракет.

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Також у NYT зазначило, що на момент повномасштабного вторгнення Росії Україна мала одну таку 155-мм установку.

Докладніше про першу українську 155мм гаубицю читайте у матеріалі "Богиня війни. Як Україна нарощує виробництво САУ "Богдана".

Українська правда

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