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Украина производит восемь САУ "Богдана" в месяц - NYT

Среда, 3 апреля 2024, 14:39 - Украинская правда
 
AUTOCENTRE.UA

Издание The New York Times со ссылкой на собственные источники утверждает, что украинский военно-промышленный комплекс производит в месяц уже 8 самоходных артиллерийских установок "Богдана".

Источник: The New York Times со ссылками на собственные источники

Дословно: "Сейчас украинская вооруженная промышленность строит восемь самоходных артиллерийских систем "Богдана" ежемесячно, и хотя официальные лица не скажут, сколько они в целом изготовили, увеличение производства свидетельствует о потенциальном буме внутреннего производства оружия в стране".

Детали: Издание ознакомилось с документами украинского правительства, в которых говорится, что только за последний год украинские оборонные предприятия построили втрое больше бронетехники, чем производили до войны, и в 4 раза увеличили производство противотанковых ракет. 

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Также в NYT отметило, что на момент полномасштабного вторжения России Украина имела одну такую 155-мм установку.

Подробнее о первой украинской 155мм гаубице читайте в материале "Богиня войны. Как Украина наращивает производство САУ "Богдана"

Украинская правда

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производство оружие война ВПК
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