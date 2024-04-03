Украина производит восемь САУ "Богдана" в месяц - NYT
Издание The New York Times со ссылкой на собственные источники утверждает, что украинский военно-промышленный комплекс производит в месяц уже 8 самоходных артиллерийских установок "Богдана".
Источник: The New York Times со ссылками на собственные источники
Дословно: "Сейчас украинская вооруженная промышленность строит восемь самоходных артиллерийских систем "Богдана" ежемесячно, и хотя официальные лица не скажут, сколько они в целом изготовили, увеличение производства свидетельствует о потенциальном буме внутреннего производства оружия в стране".
Детали: Издание ознакомилось с документами украинского правительства, в которых говорится, что только за последний год украинские оборонные предприятия построили втрое больше бронетехники, чем производили до войны, и в 4 раза увеличили производство противотанковых ракет.
Также в NYT отметило, что на момент полномасштабного вторжения России Украина имела одну такую 155-мм установку.
Подробнее о первой украинской 155мм гаубице читайте в материале "Богиня войны. Как Украина наращивает производство САУ "Богдана"