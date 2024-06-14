"Рівнеазот" Фірташа відновив виробництво добрив

ПрАТ "Рівнеазот", що входить до холдингу Ostchem олігарха Дмитра Фірташа, після модернізації запустило свої цехи з виробництва мінеральних добрив.

Про це повідомляє пресслужба "Рівнеазот".

"Після завершення планової ремонтної кампанії завод успішно перезапущений.", — коментує голова правління ПрАТ "Рівнеазот" Михайло Заблуда.

За його словами, проведено тестування продукції після модернізації — якість повністю відповідає стандартам. Підприємство підготувалось до нового високого сезону.

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Зазначається, що під час весняно-літньої кампанії 2024 року на "Рівнеазот" було відновлено роботу агрегату підготовки синтезу газу та модернізовано агрегат синтезу аміаку.

Нагадаємо:

За підсумками 2022 року Україна виробила 1,13 млн тонн азотних добрив - це в 4,6 раза менше порівняно з 5,2 млн тонн у 2021 році.

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