У Львівській області запустили серійне виробництво зерновозів

У Львівській області почали виготовляти перші зерновози повністю української комплектації.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Такі вагони-бункери дозволяють транспортувати зерно та інші харчові сипкі вантажі по магістральних залізничних коліях, а також шляхами промислових підприємств. Вони захищають вантаж від опадів і надійно зберігають його", - написав голова ОВА,

За його словами, кожна деталь – українська. Серійне виробництво вже запустили. Підприємство підписало низку контрактів – внутрішніх і закордонних.

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"Загалом компанія випустила близько 5 тисяч зерновозів різних типів. Цей зразок – абсолютно нова модель. Виробничі потужності дозволяють виготовляти від 1 до 3 вагонів нового зразка на день", - додав Козицький.

Нагадаємо:

Сполучені Штати у грудні 2023 р. передали ще шістнадцять зерновозів для українських аграріїв, що має допомогти з логістикою зерна.

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Економічна правда