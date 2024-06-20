У Львівській області запустили серійне виробництво зерновозів
У Львівській області почали виготовляти перші зерновози повністю української комплектації.
Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
"Такі вагони-бункери дозволяють транспортувати зерно та інші харчові сипкі вантажі по магістральних залізничних коліях, а також шляхами промислових підприємств. Вони захищають вантаж від опадів і надійно зберігають його", - написав голова ОВА,
За його словами, кожна деталь – українська. Серійне виробництво вже запустили. Підприємство підписало низку контрактів – внутрішніх і закордонних.
"Загалом компанія випустила близько 5 тисяч зерновозів різних типів. Цей зразок – абсолютно нова модель. Виробничі потужності дозволяють виготовляти від 1 до 3 вагонів нового зразка на день", - додав Козицький.
Нагадаємо:
Сполучені Штати у грудні 2023 р. передали ще шістнадцять зерновозів для українських аграріїв, що має допомогти з логістикою зерна.
Економічна правда